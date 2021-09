Testevent in discotheek Versuz in Hasselt voor Covid Safe feesten

Vanavond wordt er weer gefeest in discotheek Versuz in Hasselt. En de manier waarop lijkt bijna weer normaal: geen mondmaskers en geen onderlinge afstand meer. Buiten de handgels en een coronapas of de uitslag van een sneltest, is er weinig veranderd voor de discotheekgangers. Het feest vanavond in de Versuz is een testevent en achter de schermen wordt de luchtkwaliteit gemeten.