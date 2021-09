Toon Pellegrims uit Mechelen fietst langs Belgische grens om geld in te zamelen voor Kom op tegen Kanker

Toon heeft er al een hele lange tocht opzitten. "We zijn op 6 september vertrokken in Lillo, daarna zijn we oostwaarts gereden richting de Kempen en Limburg. Op dit moment zijn we in Maldegem en hebben we nog een stevige tocht van 150 kilometer voor de boeg naar Mechelen", vertelt hij. Zijn familie en vrienden zorgen voor de nodige motivatie door af en toe een stuk mee te fietsen.