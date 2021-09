Nederlandse topschaker woont in Brugge: “Door de liefde hier beland”

Hij verhuisde een klein jaar geleden van Utrecht naar Brugge. “Ze liet me weinig keuze. Maar het is een mooie en een leuke stad. Het is dus een goede zet”, knipoogt hij. “En zelfs al ben ik een professioneel speler. Ik ben nog altijd geen voetballer, dus ik word niet zomaar herkend op straat”.

De voorzitter van de Koninklijke Brugse Schaakkring noemt hem een groot talent. “In Brugge en België steek ik er wel wat bovenuit. Maar ik speel op internationaal niveau, dus word ik ook heel vaak schaakmat gezet. Er komt ook een jong Belgisch talent aan. Er zijn dus meer dan genoeg uitdagingen voor mij.”

Volgende week speelt hij een toernooi in Malmö, Zweden. “Het toernooi is belangrijk, want ik was niet goed op dreef de jongste tijd. Ik zal daar de hoogstgeplaatste zijn, dus het zou wel moeten lukken om uit te blinken", besluit hij.