Stad Gent opent nieuw vaccinatiepunt op site UZ Gent

Op dit moment heeft 77 procent van de Gentse bevolking minstens één coronaprik gekregen. Maar dat kan volgens de stad, de Eerstelijnszone Gent en het UZ Gent nog beter. Met het nieuwe vaccinatiepunt mikken ze onder meer op kinderen die nog dit jaar 12 worden, en op buitenlandse studenten.

Ook Gentenaars die na 4 oktober besluiten om zich te laten vaccineren of nog een tweede prik nodig hebben, kunnen uiteraard in het nieuwe vaccinatiepunt terecht.

Wie een afspraak wil maken, kan net als bij het vaccinatiecentrum in Flanders Expo zelf een datum en tijdstip kiezen via de website van de stad Gent of via de vaccinatielijn. Die blijft bereikbaar op het nummer 09 210 10 44.