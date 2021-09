Vader én 3 zonen trainer bij KFC Poperinge: “Als het echt moet, praten we over iets anders dan voetbal”

Vader Nico groeide op in Wevelgem en speelde zijn eerste voetbalmatchen daar in de lokale club. Daarna speelde nog voor Otegem en Lauwe. Maar op zijn 23ste zat zijn carrière als speler er al op na een zware knieblessure. 14 jaar geleden werd hij trainer om de ploeg van zijn oudste zoon tijdelijk uit de nood te helpen. Ondertussen is hij nog steeds coach in de club en inspireerde zelfs zijn 3 zonen om het ook te worden.

De jongste van het gezin, Bram, startte dit seizoen als trainer van de 5 tot 6-jarigen. Maar hij speelt zelf ook nog. Daardoor staat hij 3 tot 4 keer per week op het veld. “Ook mijn broers en mijn vader staan meerdere keren per week op het veld. De enige die daar niet gelukkig mee is, is mijn moeder”, zegt hij. “Want zij doet de was.”

Op de vraag of er over iets anders wordt gepraat dan over voetbal is het antwoord al even laconiek: “Als dat echt moet.”