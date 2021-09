Villa Basta toert langs 18 scholen: “Eén hobby per kind zorgde voor minder inschrijvingen"

“Vandaag staan we op de GO! Next methodeschool Van Veldeke in Hasselt”, vertelt Eva Mechelmans. “We trekken langs 18 scholen in Genk en Hasselt en bieden leerlingen allerlei creatieve workshops aan die aansluiten bij ons reguliere aanbod. We zetten djembés neer, installeren een DJ-booth, verspreiden breakdancematten en hebben materiaal meegebracht om zelf tote bags van te maken. Klasgroepen krijgen elk een uur en twintig minuten om alles naar hartenlust uit te proberen. Het aanbod van Villa Basta is erg breed: van dansen, street art, vloggen, podcast en theater tot mode. Het verschil met ons en traditionele kunstacademies is dat wij extra veel oog hebben voor de ontwikkeling van het individu.”