VN-secretaris-generaal Guterres: "Op catastrofale weg naar 2,7 graden klimaatopwarming"

Tientallen andere landen hebben geen nieuwe klimaatbeloften gedaan. Onder hen onder meer China, India, Saoedi-Arabië en Turkije, samen goed voor een derde van de CO2-uitstoot. Het is evenwel mogelijk dat bijvoorbeeld China toch nog een ambitieuzer klimaatplan indient voor de COP-26 begint, dat is volgende VN-conferentie over klimaatverandering in Glasgow, van 31 oktober tot 12 november.