Vrachtwagen vat vuur op A12, file richting Antwerpen

Even was de A12 in de richting van Antwerpen volledig versperd. Al snel werd de linkerrijstrook vrijgemaakt. De trekker raakte zwaar beschadigd, de kraan op de aanhangwagen bleef intact. De precieze oorzaak is nog niet bekend.

De hinder op de A12 zal nog een tijdje duren. De brand is geblust maar de vrachtwagen moet nog worden getakeld.