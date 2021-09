Reporter Yassine Atari trok voor VRTNWS naar de wijken in Brussel met de allerlaagste vaccinatiegraad. In sommige Brusselse wijken is 70 procent van de inwoners niet gevaccineerd. En wat blijkt uit cijfers: het zijn vooral Brusselse jongeren -nóg meer dan hun ouders- die weinig animo lijken te voelen voor het vaccin. Waarom ligt die vaccinatie zo moeilijk? Wat houdt hen tegen? De redenen zijn zo divers als de Brusselse bevolking zelf, ondervinden we: hardnekkige complottheorieën, een dosis 'je-m'en-foutisme', maar vooral bitter weinig vertrouwen in wat de overheid hen oplegt.