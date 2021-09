Wat doet het? Wie gebruikt het? En wie vormt een doelwit? Dit moet je weten over de spionagesoftware Pegasus

De militaire inlichtingendienst ADIV heeft ontdekt dat spionagesoftware geïnstalleerd werd op de smartphone van ex-VRT NWS-journalist Peter Verlinden en zijn echtgenote. Hoe die spyware daar geïnstalleerd is en door wie, is nog niet duidelijk, maar het zou gebeurd zijn in een periode dat Peter zich intensief bezighield met Rwanda. ADIV acht het "zeer waarschijnlijk" dat dat land de spyware geïnstalleerd heeft. Bovendien gebeurde dat in een periode dat Verlinden intensief bezig was met Rwanda.