Wielerfanclub uit Hamme maakt reus voor Zwitserse renner Stefan Küng om zondag te supporteren op WK

Morgen begint het WK Wielrennen in ons land. Zondag staat de tijdrit bij de elite mannen op het programma. Eén van de favorieten daar is de Zwitser Stefan Küng, een man die heel wat fans heeft in Hamme. Er bestaat zelfs een fanclub: de King Küng Freunde. "We hebben de fanclub vier jaar geleden opgericht. Het is eigenlijk begonnen als een grap", lacht vice-voorzitter van de fanclub Tom Vijt.

"Küng was een knecht van Greg van Avermaet (uit Hamme) en we vonden het zo zielig dat er altijd zo veel supporters waren voor Van Avermaet. Daarom besloten we om ook eens voor Küng een spandoek te maken. Küng heeft dat opgemerkt en heeft daar leuk op gereageerd, daarom zijn we dat blijven doen."