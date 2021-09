Witte rook in Eeklo: SMS, CD&V en N-VA vormen nieuw stadsbestuur, Groen en Open VLD eruit

Oud- en ereburgemeester Koen Loete is blij terug te zijn in zijn heimat: het stadhuis van Eeklo. Sinds 1989 is hij gemeenteraardslid, tussen 1995 en 2006 was hij schepen, daaropvolgend was hij burgemeester tot 2018. Sindsdien heeft hij een zitje op de oppositiebank.

Vanaf 4 oktober zit hij dus weer in de meerderheid als schepen, en "dat voelt goed", zegt hij. "Ik had eerlijkheidshalve nooit gedacht hier ooit als schepen terug te staan. Het is jammer voor Eeklo en de betrokken partijen dat het zo gegaan is. Maar de politieke impasse noopte tot een drastische oplossing."

"Ik ken burgemeester Luc Vandevelde van SMS goed", zegt Loete, "Ik voel me zeker geen tweede viool. Ik denk dat de burgemeester als dirigent het hele gezelschap in harmonie moet houden, en dat de samenwerking goed zal verlopen. Het eerste wat we moeten doen is de sfeer in het bestuur herstellen, net als de goede samenwerking tussen de politiek en de administratie. Daarna volgen de grote dossiers die we tot een goed einde moeten brengen."

Zijn job bij de bank zal Loete combineren met zijn schepenambt.