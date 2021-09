WoninGent ook in beroep schuldig aan verhuur krotwoningen

In een VRT-reportage tijdens de campagne van de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werden heel wat panden getoond van WoninGent getoond waar schimmel te vinden was. Het parket van Oost-Vlaanderen startte daarop een onderzoek. Daaruit bleek dat er vooral in de Bernadettewijk heel wat ongeschikt verklaarde woningen toch bewoond werden. “De toestand waarin mijn cliënten moesten wonen was ellendig”, verklaart advocaat Michel De Clippele. “Het regende binnen, de elektriciteitsdraden hingen aan het plafond. De ramen waren van plexiglas. Er waren stekkers naast de lavabo. Een deskundige heeft zelfs aangetoond dat er een risico was op CO²-vergiftiging. Als je een woning huurt, dan mag je er toch van uit gaan dat alles in orde is. Als burger word je voor minder gestraft.”