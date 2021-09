Ziekenhuis in Genk (ZOL) roept zwangeren op om zich te laten vaccineren: "Bij besmetting grotere kans op vroeggeboorte"

De overheid besliste in april dat zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd kunnen worden, maar veel vrouwen hebben toch nog schrik. "Ik begrijp dat veel vrouwen schrik hebben omdat er, zeker in begin, nog niet zoveel geweten was over het vaccin en over het virus", zegt gynaecoloog Tinne Mesens. "Maar het is wel belangrijk, zowel voor de gezondheid van de moeder als voor het kind, om deze complicaties te vermijden."