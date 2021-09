Zuid-Afrikaanse oud-president Zuma moet zijn straf verder uitzitten

Zuma werd in juli veroordeeld omdat hij weigerde te getuigen in een onderzoek naar zijn vermeende rol in corrupte praktijken. Op 8 juli begon zijn gevangenisstraf. Amper een maand later werd de 79-jarige oud-president opgenomen in het ziekenhuis voor verschillende operaties. Begin september oordeelde het gerecht dat het onverantwoord zou zijn om Zuma opnieuw op te nemen in de gevangenis en werd hij vrijgelaten onder voorwaarden.