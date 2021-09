3M na commotie onderzoekscommissie: “We begrijpen frustraties, maar de vragen waren te gedetailleerd”

“Tijdens de ongeveer acht uur durende hoorzitting waren veel van de gestelde vragen gedetailleerder dan mijn collega's of ik kon beantwoorden op basis van onze persoonlijke kennis zoals specifieke informatie over operaties in het verleden”, begint Teeters. “We begrijpen dat de PFOS-onderzoekscommissie gefrustreerd was omdat 3M niet in staat was om alle vragen te beantwoorden die ze voor ons hadden tijdens de recente hoorzitting”, gaat Teeters verder.