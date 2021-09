Algerijnse ex-president Bouteflika overleden: de verzoener die na 20 jaar door volksprotest van de macht werd verdreven

Daarnaast wordt ook de macht van het leger ingeperkt, hoewel enkele jaren later duidelijk wordt dat daarvan achter de schermen eigenlijk geen sprake is. Dat blijkt onder meer als datzelfde leger in 2001-2002 bikkelhard optreedt tegen rebellerende jongeren in de regio Kabylië. Ook de persvrijheid is in het Algerije van Bouteflika vaak dode letter.

Desondanks wordt de president in 2004 moeiteloos herkozen, met 84,99 procent van de stemmen. Hij wordt benoemd tot erevoorzitter van het FLN en werkt verdere maatregelen uit om de nationale verzoening te bewerkstelligen, waaronder ook amnestie voor leden van de veiligheidsdiensten die zich tijdens de burgeroorlog aan mensenrechtenschendingen hebben bezondigd. De maatregelen worden bekrachtigd door een referendum, maar de oppositie doet de stalinistische 97,36 procent ja-stemmen af als een farce.

In 2008 keurt het Algerijnse parlement bij handopsteking een nieuwe grondwet goed. Een van de gewijzigde artikels gaat over de ambtstermijn van de president, die niet langer beperkt is tot twee ambtstermijnen van vijf jaar. Een jaar later wordt Bouteflika herkozen met 90,24 procent van de stemmen.