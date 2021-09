Franse minister van Buitenlandse Zaken: "Er is echt een zware crisis tussen Frankrijk, de VS en Australië"

"Dit betekent een enorme vertrouwensbreuk, dit is een teken van misprijzen", zegt Le Drian in tv-journaal van France 2, de Franse openbare televisie. "Het gaat helemaal niet tussen ons. Dat betekent dat we een crisis hebben, en dan is het terugroepen van onze ambassadeurs een symbolische daad om aan onze oude partners duidelijk te maken dat wij erg ontevreden zijn."

"Het is ook een manier om onze positie te herevalueren en onze belangen in Australië en de VS te verdedigen." Zonder het met zoveel woorden te vernoemen verwijst Le Drian hier naar het geschrapte onderzeeërscontract.