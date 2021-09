Geen versoepelingen van de coronamaatregelen in provincie Luik: te veel besmettingen

Vandaag heeft Jamar overleg gepleegd met de burgemeesters in zijn provincie. Hij brengt in herinnering dat die de mogelijkheid hebben om indien nodig nog extra maatregelen op te leggen.

In de loop van de week komt de provinciale crisiscel opnieuw samen.

De afgelopen dagen is het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames in Luik opnieuw fors gestegen. De toestand in de provincie is momenteel vergelijkbaar met die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, waar minister-president Rudi Vervoort (PS) gisteren al had aangekondigd dat er geen versoepelingen komen en dat het Covid Safe Ticket verplicht wordt in onder meer de horeca.