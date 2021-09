Gevaar is geweken, de restauratie van Notre-Dame in Parijs kan nu echt beginnen 

Na de grote brand in de Notre-Dame kathedraal van april '19 werd gevreesd voor de stabiliteit van het gebouw. Muren, luchtbogen of delen van het dak zouden het nog kunnen begeven. Maar dat gevaar is geweken, het gebouw is beveiligd en de eerste fase van de herstellingswerken is helemaal afgerond. Vanaf nu kan de restauratie echt beginnen. Dat zal nog jaren duren, maar in april 2024, vijf jaar na de brand, zal in de Notre-Dame voor het eerst weer een mis met publiek kunnen worden gehouden.