Griekenland neemt eerste gesloten vluchtelingenkamp in gebruik

Het vluchtelingenkamp op het eiland Samos is het eerste Griekse kamp dat op deze manier is ingericht. Het kamp is afgesloten met prikkeldraad. Er zijn bewakingscamera's, röntgenscanners en magnetische deuren. Niemand mag er zomaar in of uit.



Volgens de Griekse regering zijn de leefomstandigheden in het kamp een stuk beter dan in de oude kampen. Deze zitten overvol, mensen verblijven er onder erbarmelijke omstandigheden. Ze verwijzen daarmee ook naar het kamp Moria op Lesbos, dat vorige jaar is afgebrand.