Na de horeca, de mondmaskers ook afschaffen in het onderwijs? De vrije CLB’s zijn voor

Maar nu op het overlegcomité gisteren is beslist dat er in de horeca en de winkels in Vlaanderen vanaf 1 oktober geen mondmaskers meer hoeven gedragen te worden, is de vraag of de mondmaskers ook in het onderwijs kunnen afgeschaft worden.

Stefan Grielens van de vrije CLB's, vindt alvast van wel: “Ik denk dat als in de bredere samenleving de mondmaskers stilaan verdwijnen, die ook in de scholen moeten verdwijnen, en liefst zo snel mogelijk.”