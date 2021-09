Nieuwe expertise wijt overlijden Jozef Chovanec aan een hoofdletsel

Een nieuwe expertise in de zaak-Chovanec wijst uit dat de man overleed als gevolg van de slagen die hij zichzelf toebracht en niet als gevolg van het gedrag van de agenten of hulpverleners. Dat meldt RTL Info en de informatie wordt bevestigd door een bron bij het onderzoek. Eerder had ook het parket al gezegd dat er tot nu toe geen bewijs is dat de dood van de Slovaak veroorzaakt is door de politie.