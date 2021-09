Eén dode, een zwaargewonde en een voortvluchtige na ongeval met Frans voertuig op de E17

Het ongeval gebeurde omstreeks 9.45 uur in de richting van de Franse grens. De Franse wagen reed niet rechtdoor op de snelweg, maar nam ook de afslag naar de snelwegparking niet. Daardoor is voertuig frontaal ingereden op het betonblok aan de splitsing. De wagen is verschillende keren over de kop gegaan en daarna in de struiken beland naast de snelweg.

Van de drie inzittenden in het voertuig heeft een persoon de klap niet overleefd. Een andere persoon is zwaargewond. De derde passagier is weggevlucht, en wordt nog gezocht met de hulp van een politiehond.