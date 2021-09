Burgemeester Bart De Wever over extra coronamaatregelen in Antwerpen: "Zien hoe het evolueert, maar sluit het niet uit"

"Wij hebben natuurlijk een heel jonge bevolking, 15 procent is jonger dan 12 jaar en wordt niet gevaccineerd. Daar moeten we rekening mee houden. Ik besef dat de vaccinatiegraad in sommige wijken, gemeenschappen niet zo goed is. Het kan dus best zijn dat we de komende weken en maanden hier en daar problemen gaan zien, bijvoorbeeld in scholen, dat sluit ik niet uit."

Maar dat hoeft voor De Wever geen showstopper te zijn voor de hele bevolking. "Dat hoeft niet te betekenen dat iedereen beperkingen moeten ondergaan. Ik ben nooit een grote believer van maatregelen op wijkniveau geweest, dat is niet praktisch en dat dient tot niks. Als er nog maatregelen nodig zijn, zullen we wel zien op welk niveau we die moeten nemen. Dan zal ik wel in verbinding gaan met de Vlaamse regering, met de gouverneur."