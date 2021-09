Amerikaanse miljonair Robert Durst veroordeeld voor moord op vriendin: de man die zijn mond voorbij praatte op tv

Durst vermoordde zijn beste vriendin zodat ze niet meer met de politie over de verdwijning van zijn vrouw zou kunnen praten. Ze zou getuige van die moord zijn geweest en wilde de politie opbiechten dat ze hen eerder een vals alibi voor Durst had gevegen. Berman werd in 2000 in het hoofd geschoten aangetroffen in haar huis in Beverly Hills.



Dursts vrouw is al sinds 1982 vermist. Men gaat ervan uit dat ze dood is en Durst wordt er al lang van verdacht haar vermoord te hebben. Maar hij is tot nog toe nooit aangeklaagd. Na de uitspraak over de moord op Berman stuurde de familie van zijn vrouw dan ook een boodschap de wereld in: "Het rechtssysteem in Los Angeles heeft de familie Berman eindelijk gediend, het is nu nu tijd voor Westchester om het zelfde te doen voor de familie McCormack."