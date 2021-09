"Ze heeft nooit tegen een man gespeeld": schaakster klaagt Netflix aan voor uitspraak in "The queen's gambit" 

"The queen's gambit" is gebaseerd op een boek uit 1983 en één van de meest succesvolle miniseries van Netflix ooit. De reeks vertelt het verhaal van het fictieve schaaktalent Beth Harmon (vertolkt door Anya Taylor-Joy), die op jonge leeftijd vriend en vijand verbaast met haar kunnen. Om de serie zo geloofwaardig mogelijk te maken voor schaakkenners worden bestaande schaaktornooien nagespeeld, en worden ook namen van echte schaakkampioenen vernoemd in de reeks.

Ook oud-schaakster Nona Gaprindashvili komt op die manier voor in "The queen's gambit". Ze begon op haar 13e te schaken, en werd op haar 20e al wereldkampioen bij de vrouwen. Gaprindashvili is een pionier in de schaakwereld, want ze is de eerste vrouw die de titel van "Grootmeester" heeft bemachtigd. Ze is intussen 80 jaar, maar schaakt nog steeds.

In een scène in de laatste aflevering van de reeks wordt gezegd dat Gaprindashvili nooit een competitieschaak heeft gespeeld tegen mannen. De commentator vermeldt de schaakkampioene in een omschrijving over hoofdpersonage Beth Harmon. "Het enige vreemde aan haar is eigenlijk haar geslacht. En zelfs dat is niet uniek in Rusland. Want er is Nona Gaprindashvili, maar zij is de wereldkampioene bij de vrouwen, en heeft nog nooit tegen mannen geschaakt."