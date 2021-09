"Nee, verschillende pluskaarten na elkaar leggen mag niét": spelregels Uno voor eens en voor altijd duidelijk uitgelegd

Het kaartspel Uno, waarin spelers met lege handen moeten eindigen, nadat ze hun kleurenkaarten en actie kaarten hebben uitgespeeld, heeft al in menig familie en vriendengroep tot discussie geleid. Eeuwig twistpunt: hoe zit het met de gevreesde "pluskaarten", waardoor een speler kaarten uit de pot moet bijnemen? Uit een filmpje van speelgoedproducent Mattel blijkt nu dat je die kaarten niet mag "opstapelen". "De eerstvolgende speler neemt er 2 of 4 kaarten bij, en slaat zijn beurt over: zo simpel is het."