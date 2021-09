VS wil duizenden Haïtiaanse migranten aan Texaanse grens terugvliegen naar hun thuisland, grens met Mexico gesloten

Haïtianen ontvluchten al langer dan vandaag hun land, het armste in het westelijk halfrond. Dat was bijvoorbeeld zo na de verwoestende aardbeving in 2010, waarbij meer dan 200.000 mensen omkwamen. Aanvankelijk trokken ze naar Zuid-Amerika. Later kozen ze ervoor om naar de VS te trekken, omdat ze in Zuid-Amerika geen verblijfsvergunning kregen of er daar niet in slaagden een beter leven op te bouwen.

De straatarme Haïtiaanse bevolking werd de voorbije maanden nog verschillende keren op de proef gesteld. Het land verkeert in een politieke crisis na de moord op president Moïse in juli. In augustus werd Haïti nog eens getroffen door een aardbeving met deze keer meer dan 2.000 doden, waarna het ook nog eens een tropische storm over zich heen kreeg.