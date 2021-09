Twee agenten van Gentse politie even in levensgevaar na nachtelijk ongeval met interventiewagen

De Gentse politie had afgelopen nacht de handen vol aan de Overpoort. Rond drie uur brak er een eerste vechtpartij uit. Die was snel onder controle, maar de sfeer werd almaar grimmiger. Eén uur later dan keerden een honderdtal mensen zich tegen de politie en werd er met glazen flessen naar de agenten gegooid."De collega's die ter plaatse waren hadden dringend bijstand gevraagd omdat zij in gevaar waren", aldus de politiewoordvoerster Liesbet De Pauw.