Vlaanderen versoepelt voort, Brussel nog niet: maar wat dan met de Vlaamse Rand rónd Brussel?

Ook in Wemmel wacht burgemeester Walter Vansteenkiste (LB Wemmel) nog aven af. "Ik ben wel tevreden met de beslissingsvrijheid die de lokale besturen krijgen. We zullen beslissen over de mogelijke uitbreiding van het Covid Safe Ticket in samenspraak met de gouverneur, maar omdat de situatie in Wemmel toch wat anders is dan in Vilvoorde, is zo'n uitbreiding voorlopig nog niet nodig."