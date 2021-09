Voormalige president Algerije overleden

Bouteflika moest in april 2019 na twintig jaar aan de macht onder druk van het leger aftreden na massale protesten die wekenlang aanhielden. In de hoofdstad Algiers en andere grote steden in Algerije zoals Oran trokken toen tienduizenden mensen de straat op, om zijn ontslag te eisen.

In 2013 kreeg Bouteflika een beroerte en sindsdien kampte hij met zware gezondheidsproblemen. De president verscheen nadien zelden in het openbaar. Vrijdagavond is de voormalige president van Algerije overleden, hij was 84.