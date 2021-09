Lek Chailert heeft een missie: zoveel mogelijk olifanten redden in Thailand. Ze bevrijdt olifanten die in gevangenschap leven en brengt ze naar haar toevluchtsoord in Chiang-Mai. Daar worden ze goed verzorgd en kunnen ze in vrijheid leven. Tachtig procent van de olifanten in het toevluchtsoord van Lek komt uit de toeristische sector.