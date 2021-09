In Knokke-Heist is de officiële start gegeven van het WK Wielrennen. Het WK wordt de volgende 8 dagen in ons land georganiseerd. De eerste echte wedstrijd vindt morgen plaats maar vandaag al mochten 120 jonge renners het parkoers van de tijdrit tussen Knokke en Brugge verkennen. De jeugd was afkomstig uit 120 verschillende landen, van de 120 leden van de internationale wielerbond.