Mysterie in de Verenigde Staten: jonge vrouw raakt vermist op reis, een week later verdwijnt ook haar verloofde

"Brian heeft zichzelf niet beschikbaar gemaakt om bevraagd te worden door agenten en heeft ook geen nuttige informatie gegeven", luidt het in een mededeling van de politie afgelopen woensdag. "We hebben geen aanwijzingen dat er een misdrijf gepleegd is in North Port. We beschouwen Brian als een persoon die belangrijke informatie voor het onderzoek kan verschaffen (person of interest, red)." Met andere woorden, ze beschouwen hem niet als een verdachte van een mogelijk misdrijf.



Intussen is ook de federale politiedienst FBI bij het onderzoek betrokken. Er is een speciaal telefoonnummer geopend waar in korte tijd honderden tips binnengekomen zijn. Die worden allemaal nagetrokken. Ook de volgers van Gabby Petito mengen zich in het onderzoek, de zaak krijgt intussen heel wat media-aandacht.