22.000 studenten starten academiejaar aan Limburgse hogescholen en universiteit

Die maatregelen zijn dan onder andere voldoende ventilatie, aanmoedigen om zich te laten vaccineren, CO2-meters in de lokalen en - nog steeds -het dragen van een mondmasker. Het mondmasker blijft voorlopig dus nog een vaste waarde op de campus. "We behouden het overal, behalve in het restaurant om te eten en in de bibliotheek als je voldoende afstand kan houden", zegt Vanheusden. Die maatregel werd behouden na overleg met studenten en experts zoals Niel Hens en Geert Molenberghs. Voor hoe lang is op dit moment nog onduidelijk. "Op dit ogenblik zitten we in code oranje, maar als we naar groen terugkeren, dan kunnen we de plicht afschaffen."