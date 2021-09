Amerikaanse actrice Amy Schumer laat baarmoeder en blindedarm verwijderen na endometriose

Amy Schumer herstelt momenteel in het ziekenhuis na een operatie voor endometriose. Dat is een gynaecologische ziekte waarbij cellen van het baarmoederslijmvlies gaan woekeren in de buikholte, en dat gaat gepaard met heel veel pijn. Het is een aandoening die dikwijls onder de radar blijft, maar wel kan lijden tot verminderde vruchtbaarheid. Je kan het onder controle houden met medicatie, maar in bepaalde gevallen is een operatie noodzakelijk.

Ook Schumer moest onder het mes gaan. In een filmpje op Instagram vertelt ze dat haar baarmoeder en blindedarm verwijderd moesten worden. "Het is de ochtend na mijn operatie voor endometriose en mijn baarmoeder is eruit", zegt ze. "De dokter vond 30 plaatsen die aangetast waren door endometriose en die hij weggehaald heeft. Hij verwijderde ook mijn appendix (blindedarm) omdat de endometriose die aangevallen had. Er was heel, heel veel bloed in mijn baarmoeder. Alles doet zeer, en ik heb last van luchtkrampen in mijn buik."