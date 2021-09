Amerikaanse ruimtetoeristen weer op aarde

In totaal cirkelden de leden van de missie "Inspiration4" drie dagen rond de aarde. Met een snelheid van ongeveer 30.000 kilometer per uur had het ruimtevaarttuig ongeveer 90 minuten nodig per omloop. De bemanning bereikte een hoogte van ruim 580 kilometer, hoger dan het Internationaal Ruimtestation (ISS).

"Inspiration4" is de eerste volledig commerciële bemande ruimtevlucht. De vier inzittenden waren privépersonen waarbij voor het eerst geen enkele beroeps- of institutionele astronaut banen rondom onze planeet trok. Het ging om de 38-jarige miljardair Jared Isaacman - een burgerpiloot die ook ervaring heeft met gevechtsvlieguigen en die gezagvoerder was van de missie -, de 51-jarige burgerpiloot en professor geologie Sian Proctor, de 29-jarige Hayley Arceneaux - medisch assistente bij het St. Jude Children's Research Hospital in Memphis (Tennessee) - en de 42-jarige data-ingenieur Chris Sembroski.



Tijdens hun vlucht voerde het viertal enkele gezondheidsexperimenten uit die onder andere door SpaceX zijn betaald. Voorts zetten ze activiteiten op om het St.Jude-ziekenhuis te sponsoren.