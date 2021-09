Belgische zonnewagen opnieuw Europees kampioen: "Nogmaals bewezen dat we bij wereldtop behoren"

Vrijdagavond was het nog even schrikken voor het Belgisch team van ingenieursstudenten van de KU Leuven. Tijdens de testrondes moest de Belgische zonnewagen uitwijken door een onverwacht manoeuvre van een andere zonnewagen. De Belgische wagen liep schade op aan de ophanging en even was het onzeker of het Belgische team wel zou kunnen deelnemen aan het Europees kampioenschap.

"Na een lange nacht werk zijn we er toch in geslaagd om de zonnewagen rijklaar te krijgen voor de start van de race", zegt mechanisch ingenieur Ronan Beauthier.