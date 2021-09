Chinese vastgoedontwikkelaar Evergrande, in grote financiële problemen, betaalt investeerders terug met vastgoed

Evergrande verkeert al geruime tijd in grote financiële problemen. Het bedrijf heeft zo'n 260 miljard euro aan schulden en zou daarmee een van de bedrijven met de hoogste schuldenberg ter wereld zijn.

Eerder deze week werd duidelijk dat de betaling van intresten - normaal op 20 september - moeilijk wordt. Ook lukt het al enige tijd niet om bezittingen van de hand te doen en liggen verschillende projecten van het bedrijf stil, waardoor Evergrande er ook niet aan kan verdienen.



Afgelopen week betoogden iets meer dan 100 boze aandeelhouders van het bedrijf op straat, erg uitzonderlijk voor China. "Wij willen ons geld terug", luidde een van de slogans. Ook op de sociale media regende het woedende reacties.

Sinds begin dit jaar is de beurswaarde van het vastgoedconcern, dat ruim 800 projecten in uitvoering heeft in 280 steden, met 75 procent gekelderd. Beleggers zijn bang voor een faillissement, dat voor een domino-effect kan zorgen voor de Chinese economie en daarbuiten. Want ook internationale financiële instellingen leenden geld uit aan het concern.

De Chinese economie is dan misschien minder dan de Amerikaanse financieel verweven met die van de wereld, toch kan een globale impact niet onderschat worden, schreef onze redactie eerder al op deze website. Problemen in de tweede economie van de wereld kunnen niet anders dan een wereldwijd effect hebben. Zeker nu de wereldeconomie uit het dal van de coronapandemie begint te klauteren, is een nieuwe crisis niet wenselijk.