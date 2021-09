De Winning in Lummen wil klimaatneutraal landbouwbedrijf worden

De Winning wil graag dat hun korte keten biolandbouwbedrijf op termijn klimaatneutraal wordt. Een team experts heeft het landbouwbedrijf grondig doorgelicht en met hun bevindingen kan de klimaatimpact nog teruggedrongen worden. Manager Landbouw en Voeding van De Winning Ruben Minten geeft een voorbeeld. "Onze runderen worden geslacht in Aubel. Ze worden dus van Lummen naar Aubel gereden. Daarna gaan ze nog eens door naar de versnijderij, opnieuw een transport." Die hele verplaatsing is niet alleen slecht voor het milieu, het is ook minder comfortabel voor de dieren. "We proberen de dieren als een goede huisvader op te kweken, maar tijdens zo'n transport krijgen ze stress." Maar de Europese wetgeving moet het ook toelaten om het slachten en het versnijden op het bedrijf zelf te doen. "Daarmee gaan we aan de slag, om zo'n systeem uit bouwen."