Bezoekers blikken terug op Extrema Extra: "De festivalzomer dan toch nog gered!"

“Het festival ging vrijdag hectisch van start”, geeft woordvoerder Lomme Valkeneers toe. “Een bezoeker uit Nederland werd onwel en overleed later in het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL). Een droevige gebeurtenis die ons als organisatie diep heeft geraakt. Nadat het parket van Limburg meldde dat er gevaarlijke xtc-pillen in het lichaam van de man waren teruggevonden, hebben we onze bezoekers meteen geïnformeerd via al onze kanalen. We zijn met een dubbel gevoel aan dag twee begonnen, maar merkten gelukkig al snel dat de festivalsfeer top zat. De rest van het weekend is vrijwel zonder incidenten verlopen.”