Jeugdbewegingen leveren 1,8 ton zwerfafval bij ISVAG binnen

Eenentwintig groepen van jeugdbewegingen uit Wilrijk, Hemiksem, Hoboken, Reet, Schelle en Aartselaar namen deel aan de actie van ISVAG. Bijna tweehonderd kinderen trokken dit weekend op pad om zwerfvuil te verzamelen in straten, parken en bossen. Ze troffen niet alleen plastic flessen en blikjes aan, maar ook autobanden, een kinderstoeltje, een kast, een matras en veel oud ijzer.

Het verzamelde afval werd afgeleverd bij ISVAG, dat de jeugdbewegingen in ruil financieel steunt. In het voorjaar van 2022 organiseert het afvalverwerkingsbedrijf een lentepoets en kunnen de jeugdbewegingen opnieuw een centje bijverdienen door zwerfvuil in te zamelen.