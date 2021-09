Openingsweekend Hasseltse septemberkermis schot in de roos: "Bij de foor horen geen mondmaskers en tijdsloten!"

In tegenstelling tot vorig jaar kwam niemand afgelopen weekend van een koude kermis thuis. Na afloop likte iedereen zijn in suikerspin verwikkelde vingers af met een bonte prijzenverzameling onder de arm, uitgezwaaid door een nazomerbriesje. “Een hemelsbreed verschil met vorig jaar”, zegt een jongedame van 11. “We wonen op wandelafstand van het centrum, maar mijn ouders waren toen bang voor een coronabesmetting. Zelf had ik er toen ook niet bijzonder veel zin in. Bij een kermis horen nu eenmaal geen mondmaskers en tijdsloten. Dit weekend was anders: ik heb net allerlei attracties uitgeprobeerd terwijl de rest van mijn gezin een terrasje deed op het Dusartplein. Het voelt vandaag een beetje als vakantie.”