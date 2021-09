Minister van Financiën Van Peteghem (CD&V): "Op 1 oktober stopt verlaagde btw van 6 procent voor horeca"

"We hebben in totaal, met alle overheden samen, meer dan 30 miljard euro aan steunmaatregelen genomen", legt de minister uit. "Als ik dat per Belg vertaal, is dat 3000 euro. We hebben dus heel veel geld in de economie gestopt om mensen en bedrijven te ondersteunen. Maar er zijn ook heel veel mensen die kei hard werken, die thuis gewerkt hebben met spelende kinderen achter zich of die toch naar het werk moesten gaan in moeilijke omstandigheden, die geen euro coronasteun gekregen hebben. Aan die mensen moeten we zeggen: de economische groei zit weer op peil, alle parameters staan op groen."