Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) wil derde prik voor iedereen in woonzorgcentra

In hetzelfde interview in "De zevende dag" hamert Vandenbroucke nog eens op het belang van ventilatie in de strijd tegen het coronavirus. "De belangrijkste beslissing van het laatste overlegcomité is dat we een einde maken aan de vrijblijvendheid inzake ventilatie", aldus de minister. "Overal gaan we goede luchtkwaliteit verplicht maken. In restaurants en cafés, in fitnescentra en de hele private en publieke sportinfrastructuur, in discotheken, in feestzalen… Dat betekent ventilatie of technologieën gebruiken om het virus te doden. We gaan een overgangsperiode toelaten, maar dit wordt een verplichting."