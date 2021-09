Nederland onthult 'Holocaust Namenmonument' in Amsterdam, na jaren juridische strijd

Het monument is een labyrint van bakstenen met muren van zo’n twee meter hoog. Op elke baksteen staat een naam, geboortedatum en leeftijd van overlijden van het slachtoffer. Op de muren steunen vier grote letters in staal, die in het Hebreeuws 'in herinnering aan' betekenen.



Het monument is een ontwerp van de Pools-Joods-Amerikaanse architect Daniel Libeskind. Volgens Libeskind is het een monument om te herdenken maar ook om de mensen te waarschuwen wat “in zogenaamde beschaafde samenlevingen" kan gebeuren.