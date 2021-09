Opnieuw ree gestorven na beten van loslopende hond

Het was een wandelaar die de ree vond. Net daarvoor hoorde de man geblaf van een hond, gekrijs en geroep . De ree bleek dan ook in de omheing vastgelopen na een aanval van de hond. Het dier had verschillende beetwonden. Toen de wandelaar het diertje vond, hadden het baasje en de hond zich toen al uit de voeten gemaakt.

Vrijwilligers van het Wildlife Taxi Team Midden Kempen kwamen ter plaatse en probeerden het dier nog te redden, maar omdat de verwondingen te ernstig waren moesten ze het dier uiteindelijk laten inslapen.

"De moed zakt ons in de schoenen bij zulke voorvallen", zegt vrijwilliger Rimsky Jordan. Hij was als één van de eersten ter plaatse. "Ondanks de vele oproepen en waarschuwingen blijven we in de natuurgebieden veel honden zien die niet aangelijnd zijn. Als we de baasjes aanspreken krijgen we vaak verwensingen te verduren."