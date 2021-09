Partij van Poetin lijkt op koers om de Russische parlementsverkiezingen te winnen

Dat Verenigd Rusland als grootste partij uit de bus komt, is niet echt een verrassing want president Poetin had er veel voor over om zijn partij te laten winnen. De partij zou nu 38,5 procent halen. De Communistische Partij volgt op de tweede plaats met 25,06 procent. Op de derde plaats komen voorlopig de nationalisten van LDPR met 9,6 procent en op de vierde plaats Rechtvaardig Rusland (6,67 procent).