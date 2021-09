Paus Franciscus: "Slachtoffers van misbruik zijn belangrijker dan de reputatie van de Kerk"

"Het toegeven van onze fouten en mislukkingen kan ons kwetsbaar en zwak doen voelen", zei Franciscus. "Maar het kan ook leiden tot een tijd van wonderbaarlijke genade, van innerlijke zuivering die nieuwe horizonten opent voor ons om elkaar lief te hebben en te dienen. Als we onze fouten toegeven, hebben we niets te vrezen."

Al decennialang worstelt de Kerk met kindermisbruikschandalen, wereldwijd. Bisschoppen en zélfs kardinalen zijn al de laan uitgestuurd, naar rechtbanken verwezen of hebben zelf een stap opzij gezet. Omdat ze zelf betrokken waren bij de misbruiken of omdat ze feiten hebben verzwegen of toegedekt.

Onlangs nog sprak aartsbisschop-kardinaal Jozef De Kesel zich gelijkaardig uit over kindermisbruik: "Het is onvergeeflijk. Het is een grote kwetsuur die we nog een hele tijd zullen meedragen. Het is misdadig. Maar het is niet enkel een kerkelijk probleem, het is universeel."